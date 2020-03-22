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Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ

Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗПремьер-министр Молдовы Ион Кику 20 марта встретился с представителем ООН Саймоном Спрингеттом, руководителем офиса Всемирной организации здравоохранения в республике Игорем Поканевичем, а также членами правительства страны. В рамках заседания, участники встречи выразили благодарность компании такси, которая предлагает бесплатные услуги для перевозки медицинских сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Были обсуждены принятые меры по управлению эпидемиологической ситуацией, по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции в стране.

Глава правительства поблагодарил представителей ООН и ВОЗ за оказываемую помощь и дал высокую оценку совместному сотрудничеству.

Спрингетт отметил, что правительство хорошо справляется со сложившейся обстановкой и заявил, что объявленная пандемия является одной из самых опасных глобальных проблем за прошедшие несколько десятилетий и опасность действительно высока.

Также, со своей стороны, представители ВОЗ и ООН, заверили правительство страны в том, что готовы и дальше поддерживать Молдавию.





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