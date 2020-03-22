Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ

Были обсуждены принятые меры по управлению эпидемиологической ситуацией, по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции в стране.
Глава правительства поблагодарил представителей ООН и ВОЗ за оказываемую помощь и дал высокую оценку совместному сотрудничеству.
Спрингетт отметил, что правительство хорошо справляется со сложившейся обстановкой и заявил, что объявленная пандемия является одной из самых опасных глобальных проблем за прошедшие несколько десятилетий и опасность действительно высока.
Также, со своей стороны, представители ВОЗ и ООН, заверили правительство страны в том, что готовы и дальше поддерживать Молдавию.