Национальный банк Белоруссии призвал устроить кредитные каникулы

Национальный банк Белоруссии 20 марта призвал остальные коммерческие банки отсрочить выплаты основных сумм кредитов и банковских процентов, в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в мире, сообщает БЕЛТА.

По предписаниям банковского функционирования, кредитные каникулы получат предприятия, организации и отдельные лица, только при предъявлении соответствующих документов. Вместе с тем, национальный банк советует клиентам, официально продлить окончательный срок закрытия кредита и полного расчёта.

Свои рекомендации главный банк страны, выразил в письме, которое разослал в правления финансовых учреждений. В этом послании, отмечается нестабильная экономическая обстановка на мировых фондовых и других рынках, из-за распространения коронавирусной инфекции. В таких условиях, на лицо факт возможности сокращения прибыльной составляющей у предприятий различных форм собственности.

В такой ситуации, частные работодатели бывают вынуждены, временно, замораживать деятельность и предоставлять сотрудникам социальные отпуска, с частичной зарплатой. Исходя из этих фактов, нацбанк рекомендовал дать возможность людям и организациям получить кредитные каникулы.