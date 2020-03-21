 
  • 19:59 – СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса 
  • 13:54 – Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу! 
  • 16:00 – Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации 
  • 19:59 – СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

 
 

Генеральный директор социальной медиа для политиков и организаций YukoSocial.com Майкл Кудри на своей странице в Twitter сообщил, что французское исследование продемонстрировало доказательства того, что комбинация противомалярийного препарата гидроксихлорохина и азитромицина очень эффективна при лечении COVID-19.

У пациентов, включенных в исследование, отмечается полное уничтожение вируса к 5-му дню лечения, сообщил Кудри.

Michael Coudrey @MichaelCoudrey
 

NEW data: A French study has demonstrated evidence that the combination of Hydroxychloroquine & Azithromycin are highly effective in treating Covid-19.

The patients enrolled in the study showed complete viral eradication around the 5th day of treatment. https://twitter.com/michaelcoudrey/status/1240143162510893058 

Посмотреть изображение в Твиттере
Michael Coudrey @MichaelCoudrey
 

BREAKING: There is an anti-malaria drug called Hydroxychloroquine that looks to be highly effective at treating Coronavirus.

Initial tests show that on a dose of 600mg, 90% of infected COVID-19 patients tested negative in just 6 days.

Посмотреть изображение в Твиттере
Посмотреть изображение в Твиттере
51,9 тыс.
17:23 - 21 мар. 2020 г.
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность
31,2 тыс. человек(а) говорят об этом
 
 
 

 

 

 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) пришло к такому же заключению.

В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс внести одну из самых значительных изменений в истории медицины. FDA сдвинуло гору с места. Спасибо!”.

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump
 

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....

364 тыс.
18:13 - 21 мар. 2020 г.
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность
164 тыс. человек(а) говорят об этом



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 39


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана
    » Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ
    » Армения – наиболее подготовленная к эпидемиям страна
    » Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3
    » Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3
    » Ситуация с коронавирусом в Азербайджане критическая | заражены десятки человек
    » Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски
    » В Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
    » Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019
    » Министерство обороны Армении продемонстрировало «Искандеры»
    » В Великом Устюге подтоплены 443 дома
    » «Лишняя» секунда обрушила Instagram и Twitter
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»

    • 21:03
    • 21
    • 0

    СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

    • 19:59
    • 43
    • 0

    Национальный банк Белоруссии призвал устроить кредитные каникулы

    • 15:45
    • 27
    • 0

    Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ

    • 13:58
    • 29
    • 0

    Масштабная «зелёная» акция прошла в Туркменистане

    • 11:16
    • 34
    • 0

    Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана

    • 00:58
    • 93
    • 0

    Как меняется женская сексуальность на протяжении всей жизни

    • 19:52
    • 48
    • 0

    В ФСБ России нет документов, о которых писал азербайджанский фантаст Аскеров

    • 16:00
    • 58
    • 0

    Таджикистан получил 11,3 млн долларов от Всемирного банка на поддержку экономики

    • 14:32
    • 54
    • 0

    Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу!

    • 13:54
    • 70
    • 0

    Лидеры Казахстана и России договорились совместно противостоять общемировой угрозе

    • 13:19
    • 50
    • 0

    В Украине вылечили первого пациента с коронавирусом

    • 12:22
    • 45
    • 0

    Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности

    • 10:39
    • 51
    • 0

    Президент Армении пообщался с министром здравоохранения

    • 09:21
    • 63
    • 0

    Турал Гянджалиев предводитель общины янычар – творящих геноцид

    • 23:00
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57543
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52447
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47922
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43370
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37220
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35927
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35767
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33017
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31327
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30442
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24145
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23330
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23125
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20829
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20059
    • 0

    СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

    • 19:59
    • 43
    • 0

    Национальный банк Белоруссии призвал устроить кредитные каникулы

    • 15:45
    • 27
    • 0

    Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ

    • 13:58
    • 29
    • 0

    Масштабная «зелёная» акция прошла в Туркменистане

    • 11:16
    • 34
    • 0

    Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана

    • 00:58
    • 93
    • 0

    В ФСБ России нет документов, о которых писал азербайджанский фантаст Аскеров

    • 16:00
    • 58
    • 0

    Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу!

    • 13:54
    • 70
    • 0

    Таджикистан получил 11,3 млн долларов от Всемирного банка на поддержку экономики

    • 14:32
    • 54
    • 0

    Лидеры Казахстана и России договорились совместно противостоять общемировой угрозе

    • 13:19
    • 50
    • 0

    В Украине вылечили первого пациента с коронавирусом

    • 12:22
    • 45
    • 0

    Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности

    • 10:39
    • 51
    • 0

    Президент Армении пообщался с министром здравоохранения

    • 09:21
    • 63
    • 0

    Турал Гянджалиев предводитель общины янычар – творящих геноцид

    • 23:00
    • 71
    • 0

    Минздрав Украины разработал 4 сценария реагирования на коронавирус

    • 20:27
    • 52
    • 0

    Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности

    • 19:50
    • 72
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА