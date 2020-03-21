СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) пришло к такому же заключению.

В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс внести одну из самых значительных изменений в истории медицины. FDA сдвинуло гору с места. Спасибо!”.