СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

Генеральный директор социальной медиа для политиков и организаций YukoSocial.com Майкл Кудри на своей странице в Twitter сообщил, что французское исследование продемонстрировало доказательства того, что комбинация противомалярийного препарата гидроксихлорохина и азитромицина очень эффективна при лечении COVID-19.
У пациентов, включенных в исследование, отмечается полное уничтожение вируса к 5-му дню лечения, сообщил Кудри.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) пришло к такому же заключению.
В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс внести одну из самых значительных изменений в истории медицины. FDA сдвинуло гору с места. Спасибо!”.