Сергей Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

Глава муниципалитета столицы России Сергей Собянин 23 марта попросил москвичей старшего поколения и граждан, страдающих различными хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля строго соблюдать домашний режим. Об этом сообщил в своёммэр Москвы.

Он также, призвал работающих пожилых граждан оставаться дома, исключение градоначальник сделал тем гражданам, без которых невозможно нормальное функционирование предприятия, учреждения и госорганов.

Людям пожилого возраста, глава муниципалитета города, рекомендовал не посещать общественные места. Кроме того, он подчеркнул, что, лучше пожилым жителям столицы поехать загород на дачу.

Более того, Собянин, распорядился, чтобы операторы связи не отключали телефоны и интернет при отрицательном балансе у пожилых и хронически больных жителей города.

В связи с временным закрытием учебных заведений, школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы, которые будут выдавать через школы. Напомним, что с 21 марта перестали работать школы, данная мера продлится до 12 апреля.

Добавим, что на 23 марта, в РФ число заболевших Covid-19 достигло 438 человек.

Дополнительные материалы по профилактике коронавирусной инфекции доступны на сайте минздрава России.

Напомним, что 25 марта Собянин ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканала ТВ Центр.