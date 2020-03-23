 
  • 18:07 – Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год 
  • 13:54 – Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу! 
  • 16:00 – Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации 
  • 19:59 – СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Сергей Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

Сергей Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режимГлава муниципалитета столицы России Сергей Собянин 23 марта попросил москвичей старшего поколения и граждан, страдающих различными хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля строго соблюдать домашний режим. Об этом сообщил в своём блоге мэр Москвы.

Он также, призвал работающих пожилых граждан оставаться дома, исключение градоначальник сделал тем гражданам, без которых невозможно нормальное функционирование предприятия, учреждения и госорганов. 

Людям пожилого возраста, глава муниципалитета города, рекомендовал не посещать общественные места. Кроме того, он подчеркнул, что, лучше пожилым жителям столицы поехать загород на дачу. 

Более того, Собянин, распорядился, чтобы операторы связи не отключали телефоны и интернет при отрицательном балансе у пожилых и хронически больных жителей города.

В связи с временным закрытием учебных заведений, школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы, которые будут выдавать через школы. Напомним, что с 21 марта перестали работать школы, данная мера продлится до 12 апреля.

Добавим, что на 23 марта, в РФ число заболевших Covid-19 достигло 438 человек. 

Дополнительные материалы по профилактике коронавирусной инфекции доступны на сайте минздрава России.

Напомним, что 25 марта Собянин ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканала ТВ Центр.

– Борьба с распространением коронавирусной инфекции – наша общая – борьба, сказал Сергей Собянин.





  •   Просмотров Сегодня: 15


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Узбекистане закрыли границы из-за коронавируса
    » Собянин открыл движение по Звенигородскому путепроводу в Москве
    » С.Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров до 11,4 тыс. руб. в 2016 г.
    » С.Собянин: Положительный эффект от введения платной парковки в столице полностью окупил все издержки
    » С.Собянин: Темпы роста тарифов ЖКХ в Москве сократились более чем в 1,5 раза за последние пять лет
    » Мэр Москвы: Средняя зарплата учителей в столице за пять лет выросла на 80% - до 70 тыс. руб. в месяц
    » С.Собянин: Реформа пассажирских перевозок в Москве завершится в первом полугодии 2016 г.
    » С.Собянин: Стадион «Лужники» не будет пустовать после проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
    » Жителям Владивостока посоветовали запастись водой и лекарствами
    » Собянин: Бюджетные доходы от продажи патентов мигрантам выросли в четыре раза
    » Ученые назвали самые опасные лекарства для здоровья пожилых людей
    » Сергей Собянин: Роботы «Да Винчи» вошли в практику московского здравоохранения
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Одна вещь, которую мужчины любят даже больше, чем близость (но не говорят об этом)

    • 18:18
    • 12
    • 0

    Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год

    • 18:07
    • 16
    • 0

    Туркменистану доставлен оригинал сертификата о включении ковроделия в список ЮНЕСКО

    • 17:25
    • 21
    • 0

    По всей Украине будут транслироваться телеуроки для школьников

    • 16:27
    • 17
    • 0

    Сергей Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

    • 15:54
    • 16
    • 0

    Будут сняты ограничения на деятельность ряда магазинов в Молдове

    • 13:15
    • 16
    • 0

    В Узбекистане закрыли границы из-за коронавируса

    • 10:06
    • 18
    • 0

    Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор

    • 09:31
    • 19
    • 0

    40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»

    • 21:03
    • 39
    • 0

    СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

    • 19:59
    • 122
    • 0

    Национальный банк Белоруссии призвал устроить кредитные каникулы

    • 15:45
    • 46
    • 0

    Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ

    • 13:58
    • 47
    • 0

    Масштабная «зелёная» акция прошла в Туркменистане

    • 11:16
    • 66
    • 0

    Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана

    • 00:58
    • 118
    • 0

    Как меняется женская сексуальность на протяжении всей жизни

    • 19:52
    • 64
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57550
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52471
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47928
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43382
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37225
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35995
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35773
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33026
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31339
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30447
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24152
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23335
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23132
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20840
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20080
    • 0

    Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год

    • 18:07
    • 16
    • 0

    По всей Украине будут транслироваться телеуроки для школьников

    • 16:27
    • 17
    • 0

    Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор

    • 09:31
    • 19
    • 0

    В Узбекистане закрыли границы из-за коронавируса

    • 10:06
    • 18
    • 0

    Будут сняты ограничения на деятельность ряда магазинов в Молдове

    • 13:15
    • 16
    • 0

    Туркменистану доставлен оригинал сертификата о включении ковроделия в список ЮНЕСКО

    • 17:25
    • 21
    • 0

    Сергей Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

    • 15:54
    • 16
    • 0

    СРОЧНО! Французские медики нашли лекарство от коронавируса

    • 19:59
    • 122
    • 0

    Национальный банк Белоруссии призвал устроить кредитные каникулы

    • 15:45
    • 46
    • 0

    Глава правительства Молдовы провёл встречу с представителями ООН и ВОЗ

    • 13:58
    • 47
    • 0

    Масштабная «зелёная» акция прошла в Туркменистане

    • 11:16
    • 66
    • 0

    Готово лекарство от коронавируса | Сенсация из Тегерана

    • 00:58
    • 118
    • 0

    В ФСБ России нет документов, о которых писал азербайджанский фантаст Аскеров

    • 16:00
    • 72
    • 0

    Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу!

    • 13:54
    • 83
    • 0

    Таджикистан получил 11,3 млн долларов от Всемирного банка на поддержку экономики

    • 14:32
    • 64
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА