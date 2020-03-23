Туркменистану доставлен оригинал сертификата о включении ковроделия в список ЮНЕСКО

О получении 20 марта оригинала сертификата о включении традиционного ковроткачества в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечестваЮНЕСКО сообщил

Официальный итог предварило 14-е заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшееся 12 декабря 2019 года в городе Богота (Колумбия), на котором, в ходе демонстрации веских доказательств и свидетельств туркменской стороной, было принято единогласное решение о включении традиционного искусства ковроделия туркменского народа в список ЮНЕСКО.

Истоки национального ковроделия очень глубоки, мировые учёные, культурологи, этнографы склоняются к мнению, что туркменское ковроткачество, как явление, насчитывает около 5 тысяч лет. Об этом говорят археологические находки, найденные на античных памятниках Туркменистана.

С глубокой древности до наших дней туркменский народ сумел сохранить это самобытное рукотворное ремесло, возведя его, своим филигранным мастерством, в ранг высокого искусства, в чём и заключается уникальность этого феномена.

Отметим, что наряду с ковровым искусством в списки ЮНЕСКО от Туркменистана в разные годы были внесены обряд «куштдепди», эпос «Героглы», а также архитектурные памятники материальной культуры историко-культурных заповедников «Древний Мерв», «Старая Ниса», «Куняургенч».