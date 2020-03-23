Будут сняты ограничения на деятельность ряда магазинов в Молдове

Лидер страны отметил, что магазины продолжат свою работу 23 марта 2020 года.
Напомним, что с 15 марта все торговые пункты в стране прекратили свою деятельность, за исключением магазинов продуктов питания и аптек, в связи с карантинными мерами из-за коронавирусной инфекции.
Кроме того, президент сообщил о том, что государство намерено внедрить новую программу выплаты пенсий и пособий для пожилых людей для того, чтобы предотвратить массовое скопление людей в почтовых отделениях.
По словам главы государства, теперь пенсии будут выплачиваться с помощью пластиковых карт, и для того, чтобы получить пособия и выплаты будет создан отдельный график.