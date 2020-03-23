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Будут сняты ограничения на деятельность ряда магазинов в Молдове

Будут сняты ограничения на деятельность ряда магазинов в МолдовеГлава государства Молдавии Игорь Додон 23 марта провёл еженедельное совещание с премьер-министром Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаный, на котором обсудил несколько актуальных вопросов. Во время заседания президент заявил о возобновлении функционирования ряда магазинов, в частности, занимающихся торговлей дезинфицирующих средств, техники, запчастей и сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает UNIMEDIA.

Лидер страны отметил, что магазины продолжат свою работу 23 марта 2020 года.

Напомним, что с 15 марта все торговые пункты в стране прекратили свою деятельность, за исключением магазинов продуктов питания и аптек, в связи с карантинными мерами из-за коронавирусной инфекции.

Кроме того, президент сообщил о том, что государство намерено внедрить новую программу выплаты пенсий и пособий для пожилых людей для того, чтобы предотвратить массовое скопление людей в почтовых отделениях.

По словам главы государства, теперь пенсии будут выплачиваться с помощью пластиковых карт, и  для того, чтобы получить пособия и выплаты будет создан отдельный график.





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