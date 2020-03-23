В Узбекистане закрыли границы из-за коронавируса

В Узбекистане, в связи с карантином все пограничные пункты пропуска с 23 марта закрываются для всех, заявила 22 марта специальная республиканская комиссия по борьбе с вирусом Covid-19, которую возглавляет премьер-министр страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава

Отметим, что границу смогут пройти, только иностранные граждане, выезжающие из государства.

Также, с 23 марта все предприятия и учреждения узбекской столицы перейдут на «дистанционный режим». Часть работников, при этом, отправят на оплачиваемый трудовой отпуск. Все сотрудники, которые остаются на рабочих местах, также, обязаны находиться в масках.

В стране, также приостановлено функционирование всех театров, кинотеатров и развлекательные заведения. Кроме того, с 23 марта в республике нельзя проводить свадьбы и поминки с большим количеством людей.

Напомним, что с 20 марта в Узбекистане пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и авиасообщением по международным направлениям были приостановлены на 40 дней.

Также, узбекских граждан, за отсутствие медицинских масок в общественных местах, с 25 марта будут штрафовать. За нарушение полагается штраф в размере 23 долларов.

Скажем, что сегодня, выявлен 46 случай заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане.

Мировые лидеры принимают, различные меры для борьбы с инфекцией, вводят чрезвычайные положения, закрывают города и целые страны на карантин. Добавим, что Covid-19 подтверждён, более чем в 160 странах мира. Также заразившихся по данным ВОЗ около 300 тысяч человек.