Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор

Во время беседы, стороны затронули вопросы, касающиеся двустороннего партнёрства и вопросы, которые касаются кыргызско-узбекской государственной границы.
Кроме того, главы исполнительной власти обсудили обстановку в двух государствах по инфекции коронавируса и меры принимаемые для недопущения её распространения.
По итогам беседы Абылгазиев и Арипов условились оперативно обмениваться данными по значимым вопросам в интересах населения двух государств.
Отметим, что Узбекистан отправил в Баткенскую область в Киргизии 500 специальных защитных костюмов для медицинского персонала, которые работают с людьми, находящимися в карантинном режиме.