Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 22 марта, в рамках телефонной беседы, обсудил текущие вопросы с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым. В результате разговора, официальные лица договорились, что с поставками продуктов и других видов товаров, импортируемые с соседней страны, трудностей не будет и они будут осуществляться в прежнем режиме. Об этом сообщает

Во время беседы, стороны затронули вопросы, касающиеся двустороннего партнёрства и вопросы, которые касаются кыргызско-узбекской государственной границы.

Кроме того, главы исполнительной власти обсудили обстановку в двух государствах по инфекции коронавируса и меры принимаемые для недопущения её распространения.

По итогам беседы Абылгазиев и Арипов условились оперативно обмениваться данными по значимым вопросам в интересах населения двух государств.

Отметим, что Узбекистан отправил в Баткенскую область в Киргизии 500 специальных защитных костюмов для медицинского персонала, которые работают с людьми, находящимися в карантинном режиме.