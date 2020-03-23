По всей Украине будут транслироваться телеуроки для школьников

На национальном телевидении Украины будет реализован масштабный образовательный проект для учеников 5 — 11 классов. Глава государства Владимир Зеленский 21 марта обсудил данный вопрос с руководством украинских телевизионных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

На встрече с представителями национального телевидения президент отметил, что ввиду распространения вируса COVID — 19 в стране, власти Украины были вынуждены перевести всех школьников на дистанционное обучение. Он предложил запустить крупный образовательный телевизионный проект. В рамках данной инициативы лучшие украинские педагоги будут вести школьные уроки посредством телеуроков.

При этом, по мнению лидера страны, соответствующие программы должны будут транслироваться в удобное для детей время. Он также заметил, что подача материала должна быть не только информативной, но и интересной как для самих школьников, так и для их родителей.

Телеуроки будут доступны в столице и ряде регионов. Кроме того, обучающиеся школ смогут просматривать видеоматериалы в интернете. Руководители телеканалов Украины поддержали идею Зеленского и отметили важность данного проекта в условиях карантина.