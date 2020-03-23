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Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год

Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в годПтицефабрика ООО «Мурги аълосифат» была запущена 22 марта в Согдийской области Таджикистана. Руководство отметило, что предприятие будет ежегодно поставлять на рынки до 1000 тонн куриного мяса. С работой хозсубъекта ознакомился глава государства Эмомали Рахмон. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.  

Было отмечено, что на территории предприятия есть четыре птичника, которые позволят одновременно содержать около 70 000 кур. По словам предпринимателя Пярвиза Бобоева, современное оборудование, установленное на фабрике, позволяет выращивать крупных бройлерных кур весом от 2 до 2,5 килограмм за 40 дней. Общая производительность хозяйствующего субъекта составляет 1000 тонн куриного мяса в год. 

По словам руководства предприятия, на данный момент штат птицефабрики состоит из 50 работников. До сентября планируется увеличить данное число до 120 сотрудников. 

Глава государства высоко оценил инициативу отечественного предпринимателя и выразил уверенность в том, что данная фабрика позволит обеспечить таджикские рынки необходимым диетическим мясом и вывести соответствующую продукцию на экспорт. В рамках визита президент также посетил выставку птицеводческих предприятий в Согдийской области.





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