Празднование азербайджанцами Новруза в Марнеули привело к эпидемии коронавируса

В Марнеули инфицированная коронавирусом женщина могла заразить около 1,7 тысячи человек во время празднования Новруза, сообщает Спутник Грузия.

К такому устрашающему выводу пришли эпидемиологи, отслеживающие контакты больной.

Пациента контактировала с около 90 человек, что по мнению эксперта в области здравоохранения Акакий Зоидзе, в условиях небольшого городка может привести к массовому инфицированию населения, которое по своему этнической составу на 80% азербайджанское.

Учитывая угрозу массовой эпидемии, власти ввели карантинный режим в Марнеули, который действует с 23-го марта. Следят за соблюдением карантинных мер военные. Введены жёсткие правила передвижения, началось развертывания полевых госпиталей.

Два муниципалитета в Восточной Грузии взяты под особый контроль - в Марнеули и Болниси введен карантин



"На режим карантина в Марнеули переведена клиника "Джео госпиталс", в которой находилась инфицированная женщина. Клиника полностью переведена на режим карантина. Близ клиники в ближайшее время разместится полевой госпиталь, а вторая клиника "Аверси" продолжит функционировать, как мультифункциональное медицинское учреждение", - заявил Гахария.





В Марнеульском и Болнисском районах, в которых объявлен карантин, введена военная техника и живая сила, а также грузовики, груженые палатками и спецтехникой. Министерство внутренних дел будет контролировать ситуацию периода карантина в этих муниципалитетах. А Силы обороны Грузии будут координировать и охранять специальные контрольно-пропускные пункты в координации с полицией.По Материалам СМИ