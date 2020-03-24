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Празднование азербайджанцами Новруза в Марнеули привело к эпидемии коронавируса

 
В Марнеули инфицированная коронавирусом женщина могла заразить около 1,7 тысячи человек во время празднования Новруза, сообщает Спутник Грузия.
К такому устрашающему выводу пришли эпидемиологи, отслеживающие контакты больной.
Пациента контактировала с около 90 человек, что по мнению эксперта в области здравоохранения Акакий Зоидзе, в условиях небольшого городка может привести к массовому инфицированию населения, которое по своему этнической составу на 80% азербайджанское.
Учитывая угрозу массовой эпидемии, власти ввели карантинный режим в Марнеули, который действует с 23-го марта. Следят за соблюдением карантинных мер военные. Введены жёсткие правила передвижения, началось развертывания полевых госпиталей.
 
Два муниципалитета в Восточной Грузии взяты под особый контроль - в Марнеули и Болниси введен карантин

"На режим карантина в Марнеули переведена клиника "Джео госпиталс", в которой находилась инфицированная женщина. Клиника полностью переведена на режим карантина. Близ клиники в ближайшее время разместится полевой госпиталь, а вторая клиника "Аверси" продолжит функционировать, как мультифункциональное медицинское учреждение", - заявил Гахария.

В Марнеульском и Болнисском районах, в которых объявлен карантин, введена военная техника и живая сила, а также грузовики, груженые палатками и спецтехникой. Министерство внутренних дел будет контролировать ситуацию периода карантина в этих муниципалитетах. А Силы обороны Грузии будут координировать и охранять специальные контрольно-пропускные пункты в координации с  полицией.

По Материалам СМИ


  Источник:FMG NEWS

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