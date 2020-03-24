Туркменский лидер поручил усилить меры по уходу за посевами

В рамках виртуальной конференции, главе государства было доложено о мерах по благоустройству столицы, об агромелиоративных мероприятиях на засеянных площадях в регионах страны. Президент, приняв представленные отчёты, акцентировал внимание на использовании международного опыта в развитии функциональных систем города. Что касается сельхозпроизводителей, им глава государства поручил, своевременно выполнять агротехнические предписания, и в идеальном порядке содержать и использовать имеющуюся на вооружении технику.
Помимо этого, Бердымухамедов, особым пунктом повестки совещания, выделил охрану экологии. Поочередно обращаясь к собеседникам, лидер страны адресовал директивы не ослаблять ухода за новыми лесопосадками, что образовали своеобразные зелёные пояса. Сохранение природной и искусственной экосистемы, президент назвал одним из основных приоритетов в деятельности чиновников.
Далее, в ходе разговора, лидер Туркменистана напомнил, о приближающихся апрельских праздниках — Всемирном дне здоровья и национальном Празднике туркменского скакуна. По этому поводу, глава государства дал поручения руководителям, предельно ответственно отнестись к организации их проведения.