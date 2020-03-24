Туркменский лидер поручил усилить меры по уходу за посевами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 марта, посредством видео-коммуникации, рассмотрел текущие вопросы аграрного сектора страны и развития столичной инфраструктуры. В ходе видео-совещания, на прямую связь были вызваны вице-премьер, мэр столицы и главы областей Туркменистана, сообщает « Туркменистан сегодня ».

В рамках виртуальной конференции, главе государства было доложено о мерах по благоустройству столицы, об агромелиоративных мероприятиях на засеянных площадях в регионах страны. Президент, приняв представленные отчёты, акцентировал внимание на использовании международного опыта в развитии функциональных систем города. Что касается сельхозпроизводителей, им глава государства поручил, своевременно выполнять агротехнические предписания, и в идеальном порядке содержать и использовать имеющуюся на вооружении технику.

Помимо этого, Бердымухамедов, особым пунктом повестки совещания, выделил охрану экологии. Поочередно обращаясь к собеседникам, лидер страны адресовал директивы не ослаблять ухода за новыми лесопосадками, что образовали своеобразные зелёные пояса. Сохранение природной и искусственной экосистемы, президент назвал одним из основных приоритетов в деятельности чиновников.

Далее, в ходе разговора, лидер Туркменистана напомнил, о приближающихся апрельских праздниках — Всемирном дне здоровья и национальном Празднике туркменского скакуна. По этому поводу, глава государства дал поручения руководителям, предельно ответственно отнестись к организации их проведения.