Президент Молдавии провёл встречу с послом Республики Китая

Глава государства Молдова Игорь Додон 23 марта провёл встречу с китайским послом Чжаном Инхуном, с которым обсудил нынешнее положение молдавско-китайских отношений, а также затронул тему, касающуюся обстановки с пандемией коронавируса. В ходе беседы, президент поблагодарил китайскую сторону за своевременную помощь в борьбе и предотвращении дальнейшего распространения инфекции нового типа и отметил, что вскоре прибудет гуманитарная помощь из КНР, в виде трёх тонн медикаментов, включающих в себя защитные респираторы и тесты для диагностики заболевания. Об этом сообщает

Президент заявил, что такая поддержка на данный момент крайне важна для предпринимаемых властями мер по борьбе с инфекцией.

Кроме того, лидер страны высоко оценил тесное партнёрство между двумя странами во всех сферах, представляющих совместный интерес.

По итогам встречи, официальные лица выразили надежду на то, что в дальнейшем смогут успешно реализовать программу действий, направленных на воплощение новых перспектив расширения сотрудничества между Молдовой и Китаем.