В Ташкенте Бахром Алматов провёл онлайн-брифинг

– Цепь будет продолжаться, – сказал Бахром Алматов о коронавирусе.

Директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Бахром Алматов 24 марта провёл брифинг, на котором предупредил узбекистанцев, что цепь распространения Covid-19 будет продолжаться. Об этом сообщили в

Врач, также сообщил об одном случае заражения девушки, которая не находилась в тесном контакте с инфицированными, а также о выздоровление 5 пациентов, у которых симптомы коронавируса исчезли.

Главный санитарный врач страны, объяснил принцип распространения вируса, в частности на примере первой пациентки, у которой выявлен COVID-19.

– Прибыв в Ташкент из Парижа 11 марта, она пригласила к себе домой гостей, всего 35 человек. У 13 из них сейчас выявлен коронавирус, – заявил Алматов.

Также, он добавил, что в одном самолёте с женщиной летели, около 50 пассажиров, половина из них осталась в столице Узбекистана.

Далее, Бахром Алматов, продолжил, что данная пациентка, на своей работе в медучреждении, общалась с 80 работниками и 42 больными. Далее, эти сотрудники контактировали с родственниками, знакомыми, совершали повседневные дела, посещали магазины, парикмахерские и торговые рынки.

Это происходит в геометрической прогрессии, добавил он, ведь каждый человек ходит по делам, контактирует со знакомыми и незнакомыми людьми, разными предметами и поверхностями.

Отметим, что заражённые от контакта с первой пациенткой находятся в клинике НИИ вирусологии, где ведётся их лечение.

Напомним, что на 24 марта в Узбекистане число заражённых увеличилось до 49.

Главный санитарный врач напомнил узбекским гражданам о важности оставаться дома, вызывать медработника на дом при плохом самочувствии, строго соблюдать правила гигиены, часто проветривать и чистить жилые помещения.