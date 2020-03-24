Белорусский лидер обсудил с главой госкомитета судэкспертизы реформирование системы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 23 марта встретился с председателем госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом. Главный эксперт страны доложил главе государства о текущем положении дел в курируемой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Президент, принимая представленный отчёт, поинтересовался уровнем развития экспертной структуры, особенно в сравнении с российскими аналогами. Также, Лукашенко интересовал обмен с международными экспертными штабами. Белорусский лидер отметил, что несколько лет назад, организация формировалась практически на пустом месте. В то время, была поставлена задача по выходу на качественно новый уровень в данной деятельности по всем направлениям, по оказанию эффективного содействия в раскрытии самых изощрённых преступлений, напомнил президент.

Председатель комитета ответил, что в настоящий момент судебно-экспертная система Белоруссии, одна из самых передовых, эффективных и независимых. Это подтверждает много факторов, например, то, что в Беларусь приезжают учиться у отечественных специалистов, только в прошлом году здесь повышали квалификацию свыше 20 групп из-за границы, сказал Швед.

Относительно вопросов надобности изменения системы работы экспертной службы, глава комитета пояснил, что переподчинять другим ведомствам экспертную структуру, нет необходимости. По его словам, система судебной экспертизы в настоящее время и в нынешнем виде утвердила свою эффективность, она шагает в ногу со временем и всё время совершенствуется. Только в прошедшем году для сыскных подразделений следственного комитета и МВД было проведено 284 тысячи экспертиз, медицинского и криминалистического форматов.