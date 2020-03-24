Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел

Кроме того, стороны обсудили все принятые меры для обеспечения правопорядка и безопасности на период введённого режима чрезвычайной ситуации, с 22 марта нынешнего года, в связи с бушующей инфекцией коронавируса в мире.
Член правительства сообщил о том, что во всех районах установлены 14 санитарно-карантинных постов, на которых 24 часа в сутки дежурят сотрудники ОВД, медики и органы местной власти.
По словам главы государства, необходимо соблюдать строгий порядок, не допускать скопления людей и обеспечить дисциплину во всех торговых точках страны.