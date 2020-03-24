Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 23 марта провёл встречу с министром иностранных дел страны Кашкаром Джунушалиевым. В ходе переговоров президент подчеркнул, чтобы специальные службы обращали особое внимание на тех, кто распространяет провокационную и недостоверную информацию об эпидемиологической ситуации в республике и своевременно пресекали их действия. Также, Жээнбеков отметил, что все подобные лица должны привлекаться к законодательной ответственности. Об этом сообщает

Кроме того, стороны обсудили все принятые меры для обеспечения правопорядка и безопасности на период введённого режима чрезвычайной ситуации, с 22 марта нынешнего года, в связи с бушующей инфекцией коронавируса в мире.

Член правительства сообщил о том, что во всех районах установлены 14 санитарно-карантинных постов, на которых 24 часа в сутки дежурят сотрудники ОВД, медики и органы местной власти.

По словам главы государства, необходимо соблюдать строгий порядок, не допускать скопления людей и обеспечить дисциплину во всех торговых точках страны.