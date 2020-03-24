В Казахстане на ликвидацию кризиса из-за коронавируса выделено 10 миллиардов долларов

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 23 марта провёл заседание государственной комиссии по чрезвычайному положению. Казахстанский лидер успокоил соотечественников отметив, что ситуация сложная, но не катастрофическая, поскольку в стране вовремя стали готовиться к самым худшим вариантам. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

На заседании комиссии, был озвучен общий объём, выделенных средств на борьбу с социальным кризисом и общемировой угрозой COVID 19, он составил более 4 триллионов тенге, что равносильно 10 миллиардам долларов. В своей речи, глава государства подчеркнул, что при правильном распоряжении финансовой поддержкой и грамотными действиями, вполне возможно выйти победителями в этой схватке.

Продолжая совещание Токаев, с горечью констатировал, что во время всенародного единения вокруг беды, имеют место неоднократные нарушения действующего режима. Президент поручил силовым структурам, усилить меры ответственности недобросовестных лиц, и ёмко освещать их проступки в СМИ, в целях профилактики.

Далее, лидер государства сообщил, что по статданным группу риска составляют люди старше 55 лет, у которых хронические заболевания и нестабильный иммунитет. В этой связи, он призвал эту категорию населения, быть максимально ответственными перед собой и ограничить контакты посредством домашней изоляции. В этом контексте, Токаев поручил гражданам, оставшимся без доходов, организовать ежемесячные выплаты на время действия положения.