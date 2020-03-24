В Сирии провели переговоры Сергей Шойгу и Башар Асад

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина 23 марта прибыл в Сирию и встретился с президентом страны Башаром Асадом. В Дамаске, в ходе встречи, стороны обсудили российско-турецкие договорённости, которые были заключены 5 марта в Москве, а также вопросы прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в

Помимо этого, стороны затронули темы, касающиеся стабилизации обстановки в других районах арабской республики, также различные аспекты военно-технического партнёрства в рамках совместной борьбы с террористическими группировками.

Президент Сирии и министр обороны РФ особое внимание уделили договорённостям между России и Турцией, которые включают в себя устранение бандформирований с автотрассы М-4 Алеппо – Латакия.

Также были, затронуты темы гуманитарного содействия России сирийскому народу, страдающему от запретительных санкций западных стран.

Отметим, что безопасность полёта Шойгу в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

Скажем, что недавно в Кремле заявили, что сейчас в Сирии нет военных действий, обстановка в Идлибе стабилизировалась, после заключённых договорённостей президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. Также, 23 марта состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4.

Напомним, что 30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского президента началась операция ВС РФ против террористических организаций на территории Сирии.