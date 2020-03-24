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Украинским пенсионерам выплатят 10 млрд гривен

Украинским пенсионерам выплатят 10 млрд гривенС апреля 2020 года украинское правительство будет выплачивать 10 млн пенсионеров дополнительно по 1000 гривен, помимо их стандартной пенсии. Об этом 23 марта заявила министр соцполитики Марина Лазебная. Она также отметила, что, несмотря на карантин, будут реализованы все соцпрограммы, сообщает пресс-служба кабмина Украины.

На данный момент пенсионеры ежемесячно получают денежные выплаты до 5 000 гривен. Со следующего месяца украинское правительство повысит объёмы данных выплат. По словам Лазебной, в мае министерство планирует провести индексацию пенсий на 11%. 

Около 7 млн пенсионеров получат гарантированное повышение к трудовым выплатам. Дополнительные гарантии будут предоставлены гражданам, достигшим 80 лет. Все процессы будут реализованы в автоматическом режиме, поэтому необходимости обращаться в соответствующие службы не будет, отметила министр социальной защиты.

По словам Лазебной, сегодня ведомство разрабатывает проект «Помощь пожилому человеку». Данная программа направлена на обеспечение всех пенсионеров банковскими картами для упрощённой оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, еды. В рамках расширенной поддержки пенсионеров была также создана онлайн — платформа для пожилых людей с инвалидностью. Услуга позволит покупать и получать медикаменты, не выходя из дома, добавила министр.





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