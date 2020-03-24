В Таджикистане расширят производство муки и масла

В городе Гулистан Согдийской области Таджикистана 23 марта состоялось обсуждение вопросов расширения производства муки и растительного масла в стране. Собрание было проведено с участие президента Эмомали Рахмона и глав ряда ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана

Одной из главных тем обсуждения на собрании стали вопросы, касающиеся качественной и своевременной реализации государственных программ и национальной стратегии развития республики на период до 2030 года.

В рамках встречи Рахмон заслушал отчёты министров промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, председателя Согдийской области и глав организаций по производству соответствующей продукции.

Госслужащие сообщили, что сегодня в стране осуществляют деятельность 44 предприятия по переработке зерна. На долю Согдийской области приходится 32 хозяйствующих субъекта. Ежегодная производственная мощность этих предприятий равняется 1,8 миллиона тонн муки. На территории страны, по словам чиновников, действуют 52 больших и малых предприятия по производству растительного масла, которые ежегодно изготавливают примерно 80 тыс. тонн соответствующей продукции.

Президент Таджикистана дал руководителям хозсубъектов поручение увеличить производственный потенциал предприятий с использованием возможностей, предоставленных правительством.