 
  • 19:07 – Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел 
  • 13:54 – Опубликован гимн Талышистана | Талыши начали освободительную борьбу! 
  • 16:00 – Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации 
  • 00:53 – Празднование азербайджанцами Новруза в Марнеули привело к эпидемии коронавируса 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В Таджикистане расширят производство муки и масла

В Таджикистане расширят производство муки и маслаВ городе Гулистан Согдийской области Таджикистана 23 марта состоялось обсуждение вопросов расширения производства муки и растительного масла в стране. Собрание было проведено с участие президента Эмомали Рахмона и глав ряда ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Одной из главных тем обсуждения на собрании стали вопросы, касающиеся качественной и своевременной реализации государственных программ и национальной стратегии развития республики на период до 2030 года.

В рамках встречи Рахмон заслушал отчёты министров промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, председателя Согдийской области и глав организаций по производству соответствующей продукции.

Госслужащие сообщили, что сегодня в стране осуществляют деятельность 44 предприятия по переработке зерна. На долю Согдийской области приходится 32 хозяйствующих субъекта. Ежегодная производственная мощность этих предприятий равняется 1,8 миллиона тонн муки. На территории страны, по словам чиновников, действуют 52 больших и малых предприятия по производству растительного масла, которые ежегодно изготавливают примерно 80 тыс. тонн соответствующей продукции.

Президент Таджикистана дал руководителям хозсубъектов поручение увеличить производственный потенциал предприятий с использованием возможностей, предоставленных правительством.





  •   Просмотров Сегодня: 18


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год
    » Таджикистан укрепит сотрудничество с Японией в сфере промышленности
    » Работу таджикских учёных Рахмон назвал неэффективной
    » Промпроизводство в исправительных учреждениях расширят власти Таджикистана
    » Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться
    » Рахмон обсудил дальнейшее партнёрство между Таджикистаном и Международной финансовой корпорацией
    » Глава Согдийской области Таджикистана посетил предприятие «Спитамен-текстайл»
    » Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения
    » Эмомали Рахмон дал поручение организовать конкурс по случаю 30-летия независимости Таджикистана
    » Эмомали Рахмон отправился в европейское турне
    » Таджикистан: в ходе тюремного бунта погибли 13 человек
    » В Украине растет производство муки из бобовых культур
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел

    • 19:07
    • 19
    • 0

    В Сирии провели переговоры Сергей Шойгу и Башар Асад

    • 18:59
    • 20
    • 0

    В Казахстане на ликвидацию кризиса из-за коронавируса выделено 10 миллиардов долларов

    • 17:02
    • 23
    • 0

    В Таджикистане расширят производство муки и масла

    • 16:27
    • 23
    • 0

    Украинским пенсионерам выплатят 10 млрд гривен

    • 14:31
    • 26
    • 0

    5 способов укрепить связь и усилить близость с партнером

    • 13:44
    • 23
    • 0

    Туркменский лидер поручил усилить меры по уходу за посевами

    • 11:25
    • 27
    • 0

    Президент Молдавии провёл встречу с послом Республики Китая

    • 10:42
    • 23
    • 0

    В Ташкенте Бахром Алматов провёл онлайн-брифинг

    • 10:27
    • 24
    • 0

    Белорусский лидер обсудил с главой госкомитета судэкспертизы реформирование системы

    • 09:33
    • 25
    • 0

    Празднование азербайджанцами Новруза в Марнеули привело к эпидемии коронавируса

    • 00:53
    • 43
    • 0

    Одна вещь, которую мужчины любят даже больше, чем близость (но не говорят об этом)

    • 18:18
    • 37
    • 0

    Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год

    • 18:07
    • 46
    • 0

    Туркменистану доставлен оригинал сертификата о включении ковроделия в список ЮНЕСКО

    • 17:25
    • 50
    • 0

    По всей Украине будут транслироваться телеуроки для школьников

    • 16:27
    • 40
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57561
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52490
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47934
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43387
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37237
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 36053
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35779
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33035
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31348
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30451
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24159
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23341
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23141
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20847
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20119
    • 0

    В Таджикистане расширят производство муки и масла

    • 16:27
    • 23
    • 0

    Украинским пенсионерам выплатят 10 млрд гривен

    • 14:31
    • 26
    • 0

    В Сирии провели переговоры Сергей Шойгу и Башар Асад

    • 18:59
    • 20
    • 0

    В Казахстане на ликвидацию кризиса из-за коронавируса выделено 10 миллиардов долларов

    • 17:02
    • 23
    • 0

    Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел

    • 19:07
    • 19
    • 0

    Белорусский лидер обсудил с главой госкомитета судэкспертизы реформирование системы

    • 09:33
    • 25
    • 0

    В Ташкенте Бахром Алматов провёл онлайн-брифинг

    • 10:27
    • 24
    • 0

    Президент Молдавии провёл встречу с послом Республики Китая

    • 10:42
    • 23
    • 0

    Туркменский лидер поручил усилить меры по уходу за посевами

    • 11:25
    • 27
    • 0

    Празднование азербайджанцами Новруза в Марнеули привело к эпидемии коронавируса

    • 00:53
    • 43
    • 0

    Новая таджикская птицефабрика будет поставлять на рынки 1000 тонн мяса в год

    • 18:07
    • 46
    • 0

    По всей Украине будут транслироваться телеуроки для школьников

    • 16:27
    • 40
    • 0

    Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор

    • 09:31
    • 48
    • 0

    В Узбекистане закрыли границы из-за коронавируса

    • 10:06
    • 49
    • 0

    Будут сняты ограничения на деятельность ряда магазинов в Молдове

    • 13:15
    • 42
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА