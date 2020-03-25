Армения поддержит сельское хозяйство и усилит соцзащиту

Никол Пашинян 24 марта председательствовал на заседании правительства по смягчению вредного воздействия коронавируса, где обсуждены вопросы государственной помощи аграрному сектору, а также направления соцподдержки населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства

Правительство подготовило и уже не раз обсудило проект пакета помощи в области сельского хозяйства страны. В программе отражены действенные механизмы оказания поддержки, а также формы и объёмы запланированных шагов содействия.

Премьер-министр направил проект на публичное обсуждение и отметил, что государство будет отслеживать работу программы с целью оценки её эффективности и оперативного вмешательства при необходимости дополнения или улучшения.

Члены правительства также обсудили основные направления и возможности оказания помощи в денежной и натуральной форме людям, которые находятся в тяжёлом материальном положении. На совещании определены целевые группы, планы проведения мероприятий, а также механизмы для организации распределения.

Собравшиеся подчеркнули, что в первую очередь должны получить поддержку работающие.

Глава кабинета министров поручил ускорить доработку проекта и предоставление на окончательное рассмотрение правительства.