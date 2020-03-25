Молдова получит российскую помощь и кредит

Президент Молдавии Игорь Додон 24 марта провёл встречу с российским послом Олегом Васнецовым. В рамках диалога, официальные лица обсудили ряд вопросов, которые касаются гуманитарной поддержки из России и о выдаче Кишинёву российского кредита. Об этом сообщает

Стороны затронули тему, касающуюся развития и усиления стратегического сотрудничества между двумя государствами в важных сферах.

Кроме того, собеседники объединились во мнении, что эпидемия коронавируса не должна чинить препятствия взаимоотношениям между странами. Более того, Додон и Васнецов выразили уверенность, что данный мировой кризис ещё больше сблизит братские народы Молдовы и России.

В свою очередь, лидер страны горячо поблагодарил российскую сторону за готовящуюся отправку в Кишинёв гуманитарной помощи, включающей в себя тесты, медицинские средства и оборудование.

В том числе, глава государства выразил признательность российскому руководству за предоставление кредита Молдове в размере 200 миллионов евро на реконструкцию дорог.