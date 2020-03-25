Сенат Узбекистана проработал в режиме видеоконференцсвязи

В Ташкенте 24 марта под руководством председателя верхней палаты Танзилы Нарбаевой, прошло 3 пленарное заседание сената Олий Мажлиса Узбекистана, в формате видеоконференцсвязи, в которой участвовали представители различных министерств и ведомств страны. Об этом сообщили в

Отметим, что в рамках заседания рассмотрено 7 вопросов, и одобрено 5 законов.

Скажем, что один из законов предусматривает, установление уголовной ответственность за распространение недостоверных сведений о карантинных и других опасных инфекциях, а также распространение фейков через СМИ и интернет.

Также, внедрят новые виды контроля, такие как, обследование технических средств, контроль за переговорами и передачами сообщений через средства связи, получение информации о соединениях между абонентами. Полномочия по осуществлению вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий, возлагается на специальный уполномоченный госорган Узбекистана.

Кроме того, контроль «переговоров» адвоката, будет санкционироваться прокурором.

Далее, был принят закон, который нацелен на повышение авторитета узбекского языка, им предусматривается установить 21 октября «Днём Узбекского языка».

Более того, сенаторы приняли закон, который предусматривает награждение орденами, за особые заслуги в пропаганде и популяризации среди населения ЗОЖ.

Затем, депутаты рассмотрели вопрос об образовании в составе Хорезмской области Тупракальинского района.