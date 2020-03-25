Казахстан поддержал усилия ООН в борьбе с пандемией

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 марта обсудил, по телефону, с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антонио Гутерришем вопросы консолидации усилий в этот сложный период, возникший в мировом пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе беседы казахстанский лидер заявил о твёрдом намерении всемерно поддерживать действия всемирного органа, по объединению сил специалистов из разных государств в борьбе с общечеловеческой угрозой. Токаев выразил полное согласие с предложением генсека ООН продекламировать глобальное перемирие.

Содержание перемирия призывает к миру, к прекращению всех военных действий и конфликтных разбирательств, это стало актуальной инициативой в условиях современных вызовов и должно поддержаться всеми государствами-участниками организации, подчеркнул президент.

Продолжая диалог, стороны коснулись темы подготовки к грядущему юбилейному созыву генассамблеи ООН. Сессия ассамблеи будет посвящена 75-летию образования всемирного штаба. Глава государства заверил мирового политика в том, что Казахстан всесторонне солидарен с целями и задачами, продвигающимися организацией. Также, добавил президент, является сторонником дальнейшего укрепления и развития дипломатическо-инструментальной базы этой единой всемирной организации.