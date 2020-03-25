Украина получит из Китая дополнительные тест-системы коронавируса

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил китайское правительство предоставить больше тест-систем для проверки коронавируса. Обсуждение вопроса состоялось 24 марта в рамках встречи президента с новоназначенным послом Китая Фань Сяньжуном. Об это сообщили в пресс-службе президента Украины

Глава государства поблагодарил власти Китайской Народной Республики за предоставленную поддержку в борьбе с вирусом COVID — 19. По словам Зеленского, в рамках соответствующей помощи, в страну из Китая было доставлено специализированное медоборудование. Но как отметил президент, на данный момент Украина нуждается в дополнительной поддержке. Лидер страны попросил у китайского правительства предоставить государству побольше тест-систем для выявления заражения коронавирусом, надлежащей медицинской аппаратуры и необходимых лекарственных препаратов.

В рамках переговоров Зеленский, также, поздравил Сяньжуна с назначением на пост дипломатического представителя в Украине. Стороны обсудили потенциал развития двусторонних торгово — экономических отношений. Так, в 2019 году товарооборот между странами составил 12,8 млрд долларов, отметил Зеленский. Акцент был сделан на привлечении китайских инвестиций.