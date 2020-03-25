Киргизия начала приём лекарств без регистрации

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 25 марта подписал указ о том, что временно, без государственной регистрации, разрешена поставка жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий. Данное постановление принято с целью того, чтобы оперативно обеспечивать население лекарственными средствами, в связи с борьбой и дальнейшим нераспространением инфекции коронавируса в стране. Отмечено, что в этот список входят и медицинские маски. Об этом сообщает

Соответственно данному решению, лицам, занимающимся фармацевтической и предпринимательской деятельностью, разрешается поставка лекарств и медизделий без лицензии, но при этом, они должны быть зарегистрированы в стране, где произведены. Кроме того, разрешена поставка продукции, в случае, если нет маркировки упаковки на государственном или официальном языках, при этом, должен быть использован ярлык на русском или кыргызском языке. Также, требуется перевести инструкцию по применению на официальный или государственный язык.