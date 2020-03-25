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Рахмон призвал расширить производство таджикского мёда

Рахмон призвал расширить производство таджикского мёдаПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон 24 марта принял участие в мероприятии, приуроченном к празднику мёда, лепёшки и картошки. В рамках торжества глава государства лично пообщался с таджикскими пчеловодами и поручил им расшить производство мёда. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

В рамках мероприятия, которое прошло в городе Худжанд Согдийской области, пчеловодами из всех городов и районов региона был представлен широкий ассортимент медовой продукции. Рахмон одобрительно отозвался о качестве производимого мёда и отметил необходимость расширения потенциала в соответствующем направлении.

По его словам, разведение медовых пчел является одной из доходных сфер. Рахмон также дал руководителям пчеловодческих хозяйств советы по развитию данного сегмента сельского хозяйства. 

Было отмечено, что государство обладает уникальной природой и на его землях произрастает большое количество лекарственных растений. На территории Республики Таджикистан имеется хорошая возможность для увеличения пчелиных семей и роста объёма соответствующего производства, добавил лидер страны.

Пчеловоды, в свою очередь, сообщили, что в прошлом году было получено около 1,4 тысячи тонн мёда. Они также выразили заинтересованность в развитии данного сегмента и вывода медовой продукции на мировые рынки.





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