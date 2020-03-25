Беларусь нарастит сотрудничество с Китаем

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 марта принял чрезвычайного и полномочного посла КНР в республике Цуй Цимина. Обстоятельный диалог, был посвящён ускоренному наращиванию экономического партнёрства и наверстыванию пробелов, возникших в связи со непростой эпидемиологической обстановкой. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства сразу отметил, что никакие коронавирусы не смогут помешать развитию отношений. В партнёрской динамике была пауза, но глобальных провалов не наблюдалось, и это не связано с Беларусью, сказал белорусский лидер, и предложил сконцентрировать силы на возобновлении и наращивании сотрудничества, преодолев временное отставание. Также, Лукашенко добавил, что в настоящее время идёт работа по организации визита в Беларусь главы КНР Си Цзиньпина.

Обращаясь к дипломату из поднебесной, президент заострил внимание на возведении крупных спортивных объектов — бассейна и стадиона, с участием китайских компаний. Лукашенко сообщил, что очень желает, чтобы в центре Европы красовались эти китайские объекты, которые будут принимать престижные международные состязания.

Далее, переходя к острой теме современности — борьбе с коронавирусом, глава Белоруссии рассказал дипломату, что в противоборстве с заразой в стране используется бесценный китайский опыт. Специалисты действуют профессионально и локально. Лидер страны выразил мнение, что бывают всякие обстоятельства, но главное не паниковать, он отметил, что больше всего боится заболевания психозом на этой почве, ведь психоз — источник всех остальных болезней.

Глава дипмиссии Китая поблагодарил президента, за большое внимание, уделяемое продвижению сотрудничества в различных сферах, и заверил, что китайская сторона очень высоко это ценит.