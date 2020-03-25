Россия призвала остановить все конфликты в мире

В Москве, МИД РФ 24 марта призвал незамедлительно остановить все региональные вооруженные конфликты и боевые действия, а также взять гуманитарную паузу. Данное заявление было сделано, в связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщили в

Министерство, также, призвало международное сообщество оказать всем нуждающимся государствам необходимую гумпомощь, без каких-либо политических предусловий.

Скажем, что данное обращение МИДа России было сделано, после заявление 23 марта генсека ООН Антониу Гутерриша к лидерам G20, в котором он попросил отменить все санкции в условиях борьбы с коронавирусом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв генсека ООН.

– Идея хорошая. Я бы немного её доработала, «ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», – написала она в Facebook.

Также, Сергей Лавров, разговаривая по телефону с иранским коллегой подчеркнул, что Россия решительно призывает США незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19.

В МИДе, отметили, что народы, проживающие в «горячих точках», не имеют доступа к медицинским лекарствам и врачебной помощи, поэтому это может привести к возникновению гуманитарной катастрофы всемирного масштаба.

Кроме того, опасение МИДа вызывает ситуация в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, кроме того в Палестине, а также обстановка в странах Африки, где в некоторых странах не стихает вооружённое противостояние.

Призыв внешнеполитического ведомства, в первую очередь касается стран, которые незаконно применяют военную силу за пределами своих границ.

Помимо этого, МИД России весьма обеспокоен ситуацией на территориях, которые находятся под контролем террористических бандформирований. Поэтому, контртеррористические меры должны быть продолжены.

Добавим, что саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта, «встреча» пройдёт в режиме видеосвязи, инициатором выступила Саудовская Аравия.