В Казахстане приступили к созданию вакцины против коронавируса

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 25 марта ознакомился с научной деятельностью столичного биотехнологического центра. Здесь президенту продемонстрировали ноу-хау, разработанный ученными ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Специалисты центра презентовали главе государства усовершенствованную тест-систему, позволяющую ускоренно определять симптомы вируса нового типа. Анализ-система разработана на основе искусственного синтеза. Лабораторные опыты показали тонкую чувствительность системы, в сравнении с другими аналогами.

На данный момент, в целях биобезопасности нации, с учётом многовариантного характера вируса COVID 19, способного адаптироваться к разным температурным условиям, казахстанские вирусологи приступили к выводу антивирусной вакцины. Казахстанский лидер, знакомясь с деятельностью ученных, по достоинству оценил их труд, отметив огромную значимость отечественных противоэпидемических разработок.

Президент сообщил сотрудникам центра, что на недавнем заседании госкомиссии, был введён глобальный план мер, в котором содержится и комплекс финансовой поддержки граждан и сферы бизнеса. В целом, на круговое противостояние пандемии из фондов государства, выделена небывалая сумма — 10 миллиардов долларов, отметил Токаев.