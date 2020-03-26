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Владимир Путин обратился к россиянам

Владимир Путин обратился к россиянамГлава РФ Владимир Путин 25 марта обратился к населению. В своей речи он, отметил, что нужно помнить о своей личной ответственности за своих родных, для тех, кому необходима помощь и поддержка, также, подчеркнул, что «в солидарности» заключается сила общества. Об этом  сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, глава государства озвучил ряд первоочерёдных мер, для того чтобы снизить угрозу распространения Covid-19.

Российский лидер, отметил, что с 28 марта по 5 апреля объявляются выходными. Также, он добавил, что все отрасли жизнеобеспечения продолжат свою работу.

Более того, президент перенёс голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Затем, в своём видеообращении, лидер России подчеркнул, что все соцпособия и льготы, в течение полугода, продлятся автоматически.

Владимир Путин, говоря о семьях с детьми, предложил в  течение трёх месяцев, выплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка, возрастом до трёх лет.

Путин заявил, что выплаты доходов, уходящие из РФ в другие страны, так называемые оффшорные зоны, будут облагаться «справедливым» налогом. Президент предложил, для тех, кто выводит свои доходы на зарубежные счета, ввести 15-и процентный налог. 

Лидер страны, также предложил, для тех, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов.

В конце своей речи, Путин попросил с пониманием отнестись к принятым решениям.

Добавим, что в России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В мире число заражённых вирусом превысило 475 тысяч человек.





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