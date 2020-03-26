Украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации

Украинское правительство 25 марта, в ходе очередного заседания кабмина, приняло решение ввести на территории страны режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 24 апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины

По словам премьера Дениса Шмыгаля, данное решение было принято в связи с активным распространением инфекции в стране. Он отметил, что на сегодняшний день новые случаи заражения COVID — 19 были зафиксированы в 13 областях и в столице. При этом было подчеркнуто, что режим ЧС ни в коем случае не ограничивает конституционные права украинцев. Новые меры лишь расширят борьбу с соответствующей угрозой, добавил Шмыгаль.

В ходе заседания также были обсуждены итоги сотрудничества кабмина с международными организациями в данном направлении. Были обсуждены результаты проведения первого телемоста с врачами из Китая, который прошёл 24 марта 2020 года. В ходе общения зарубежные специалисты поделились своим опытом с украинскими медработниками.

По состоянию на 25 марта в Украине было подтверждено лабораторным путём 113 случаев заражения инфекцией. Согласно информации от минздрава, 4 гражданина погибли от коронавируса. В течение дня было также обнаружено 29 новых случая заболевания COVID — 19.