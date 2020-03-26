Более 5000 таджикистанцев находятся на карантине

В рамках очередного заседания министерства здравоохранения Таджикистана 25 марта был предоставлен отчёт о пребывании 5460 граждан на карантине. При этом, было отмечено, что на сегодняшний день пока нет ни одного случая заражения COVID — 19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Таджикистана

Собрание прошло под председательством заместителя главы ведомства Саиды Умарзода. Она отметила, что все меры, принимаемые в целях недопущения распространения коронавируса на территории Таджикистана, контролируются непосредственно самим президентом Эмомали Рахмоном. Особый акцент был сделан на эффективной работе оперативного штаба, функционирующего при кабинете министров страны.

Руководитель отдела центрального аппарата министерства Шарипов Шайдулло сообщил Умарзода о том, что из общего числа пациентов, находящихся на карантине, примерно 2000 граждан было разрешено вернуться домой. По словам чиновника, на данный момент в инфекционных больницах Таджикистана находятся 107 иностранцев.

В ходе совещания также было отмечено, что профилактика коронавирусной инфекции является задачей всех государственных органов. Представители минздрава пришли к общему мнению, что необходимо ужесточить меры по противодействию COVID — 19.