На западе Туркменистана будет использоваться новая эко-технология

В западной части Туркменистана начнут внедрять новую технологию очистки грунта от загрязнения нефтепродуктами. Работы по обеспечению безопасности окружающей среды будут выполняться совместным предприятием «Mawy Kenar» и государственным концерном «Türkmennebit». Об этом 25 марта сообщило ИА «Золотой век»

На Челекене компания «Mawy Kenar» создала высокотехнологичную производственную базу с оборудованием, разработанным специально под данный проект. При этом техническое оснащение было закуплено у ведущих в этой области компаний из Германии, Финляндии и России.

Инновационная технология заключается в освобождении почвы от нефтяных продуктов за счет использования ультразвука. В процессе очистки аппаратура за счет звукового давления создает пузыри, которые затем разрываются и ударными волнами выводят остатки нефти из грунта. Эффективность такого метода составляет 99,5–99,8%. Затем очищенная почва может быть использована для выращивания сельхозкультур.

Устранение загрязнений земельных участков в Балканском велаяте будет длиться 15 лет. Срок был установлен в рамках заключения соглашения между компанией «Mawy Kenar» и госконцерном «Türkmennebit». Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о разрешении на проведение соответствующих мероприятий 12 февраля 2018 года.