Коронавирус поставил на колени весь Азербайджан | Сотни инфицированных и умерших

В Азербайджане выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусом, один из больных скончался, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.



Вернувшийся из Турции 12 марта гражданин Азербайджана (1961 г.р.) поступил в больницу специального режима с высокой температурой и затрудненным дыханием. При обследовании у больного был выявлен хронический бронхит. Взятые анализы на коронавирус дали положительный результат.



Реабилитационные меры, предпринятые для стабилизации состояния больного не дали результатов. В настоящее время выявляются его родственники и люди, с которыми пациент контактировал. Все они помещаются в карантин.



В настоящее время в больницах специального режима под надзором врачей находятся 104 больных коронавирусом. Состояние пяти из них оценивается как очень тяжелое, 9 - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период для выявления больных коронавирусом в Азербайджане было проведено 20 тысяч тестов.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, прибывших в страну из-за рубежа, и по фактам передачи инфекции друг другу внутри страны. Кроме этого, уже начали фиксировать случаи заражения инфекцией среди людей в различных регионах страны. Одним словом в Азербайджане пандемия коронавируса.



В связи с этим, Оперативный штаб при Кабмине призывает людей соблюдать меры самолизоляции.



Был ограничен въезд и выезд по городам Был ограничен въезд и выезд по городам Баку и Сумгаит, а также Апшеронскому району, за исключением автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийно-восстановительных и спасательных служб, а также грузовые автомобили. Было запрещено гражданам собираться в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульваре, в парках и других местах.

Есть информация что президент Азербайджана Ильхам Алиев бежал из страны со своей семьей, чтобы переждать пандемию в безопасном месте.