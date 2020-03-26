Коронавирус поставил на колени весь Азербайджан | Сотни инфицированных и умерших

В Азербайджане выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусом, один из больных скончался, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Вернувшийся из Турции 12 марта гражданин Азербайджана (1961 г.р.) поступил в больницу специального режима с высокой температурой и затрудненным дыханием. При обследовании у больного был выявлен хронический бронхит. Взятые анализы на коронавирус дали положительный результат.
Реабилитационные меры, предпринятые для стабилизации состояния больного не дали результатов. В настоящее время выявляются его родственники и люди, с которыми пациент контактировал. Все они помещаются в карантин.
В настоящее время в больницах специального режима под надзором врачей находятся 104 больных коронавирусом. Состояние пяти из них оценивается как очень тяжелое, 9 - средней тяжести, состояние остальных стабильное.
За прошедший период для выявления больных коронавирусом в Азербайджане было проведено 20 тысяч тестов.
В настоящее время случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, прибывших в страну из-за рубежа, и по фактам передачи инфекции друг другу внутри страны. Кроме этого, уже начали фиксировать случаи заражения инфекцией среди людей в различных регионах страны. Одним словом в Азербайджане пандемия коронавируса.
В связи с этим, Оперативный штаб при Кабмине призывает людей соблюдать меры самолизоляции.
Был ограничен въезд и выезд по городам Баку
и Сумгаит, а также Апшеронскому району, за исключением автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийно-восстановительных и спасательных служб, а также грузовые автомобили. Было запрещено гражданам собираться в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульваре, в парках и других местах.
Есть информация что президент Азербайджана Ильхам Алиев бежал из страны со своей семьей, чтобы переждать пандемию в безопасном месте.
Отметим что Азербайджан
целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают.
К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном.
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана до конца сентября 2020 года, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. Все повально отказываются от путевок и путешествий в Азербайджан
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