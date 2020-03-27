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Израиль получил первую партию лекарства от коронавируса | Kaletra

 
В четверг в Израиль были доставлены 900 000 таблеток препарата Kaletra, который доказал свою эффективность в лечении больных коронавирусом с тяжелым и средней тяжести течением болезни.

Как пишет Vesti.co.il, препарат содержит два действующих вещества - лопинавир и ритонавир, в сочетании с другими препаратами им успешно лечили тяжелых пациентов в Китае и ряде других стран.

Партия лекарства весом 2,3 тонны прибыла в Израиль из государства, название которого запрещено к огласке. Она поступила в распоряжение госкомпании Sarel, которая распределит лекарство по больницам.

Лекарство было выслано в Израиль только после разрешения юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Ави Бускила, гендиректор Sarel, сказал: "Это была сложная и длительная процедура, в которой участвовали несколько организаций во главе с минздравом. Одному из сотрудников "Эль-Аль" пришлось в условиях запрета на движение транспорта пройти пешком 30 км, чтобы попасть в аэропорт, где шла погрузка препарата".

 
Препарат Калетра — это комбинированный препарат, который содержит в своем составе лопинавир и ритонавир. Лопинавир является ингибитором ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и обеспечивает антивирусную активность препарата Калетра. Ингибирование ВИЧ протеаз препятствует синтезу белков вируса, что приводит к образованию незрелого и неспособного к инфицированию вируса. Ритонавир представляет собой ингибитор аспартил-протеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2 для приема внутрь, активный пептидомиметик. Ингибирование ВИЧ-протеаз препятствует расщеплению связи группоспецифичный антиген-полимераза (gag-pol) полипротеина, что также приводит к образованию незрелого и неспособного к инфицированию вируса. Ритонавир обладает селективным сродством к ВИЧ-протеазе и проявляет незначительную активность в отношении аспартил-протеазы человека.

В тот же день компания Aid Genomics доставила в Израиль 200 000 тестов RNA COVID-19 производства китайской компании BGI, предназначенных для выявления коронавируса. Эта компания была одной из первых, кто выявил эпидемическую вспышку в Ухане и подтвердил подозрения в том, что речь идет о новом виде вируса, а не о SARS. Тесты выявляют присутствие вируса в организме еще в течение инкубационного периода.


  Источник:FMG NEWS

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