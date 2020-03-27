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В Армении 28 человек вылечились от коронавируса | Хорошая Новость

 
Хорошие новости из Армении. 28 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян во время прямого эфира в Facebook.
26 марта было выписано около 40 человек с отрицательными результатами тестирования. Еще 10 граждан планируется выписать сегодня, 27 марта.
"С двойным отрицательным тестом выписались еще 10 граждан. На данный момент число выздоровевших и выписанных человек – 28. На данный момент у нас 329 подтвержденных случаев коронавируса, 28 выздоровевших, 1 смерть, фактическое лечение получают 300 пациентов”, – представил министр.


  Источник:FMG NEWS

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