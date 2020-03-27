Аппарат президента сокращает свои расходы из-за эпидемии коронавируса

Глава государства Молдавия Игорь Додон 26 марта сообщил о том, что секретариат президента завершил первый план по сокращению расходов на четыре миллиона леев. Решением принято, что правительство должно отказаться от незначимых закупок, отказаться от поездок и временно не выплачивать премии персоналу, также уменьшить другие затраты. Об этом сообщает

По словам президента, для того, чтобы уничтожить итоги пандемического кризиса, госучреждениям необходимо проявить должную ответственность и серьёзно подойти к действиям по уменьшению расходов.

Додон подчеркнул, что высшее руководство страны проследит за этим поручением и при необходимости вмешается.

Кроме того, лидер страны отметил, что данные мероприятия по борьбе с инфекцией могут оказаться изнурительными и затратными для страны, в этом случае, власти государства обязаны быть предельно экономными и ответственными.

Также, глава государства сообщил о том, что основные финансовые средства и силы будут направлены на содействие системе здравоохранения.

Отметим, что 27 марта от инфекции коронавируса, в Молдове скончалась женщина 79 лет, которая многие годы работала в скорой помощи.