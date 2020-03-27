Аппарат президента сокращает свои расходы из-за эпидемии коронавируса

По словам президента, для того, чтобы уничтожить итоги пандемического кризиса, госучреждениям необходимо проявить должную ответственность и серьёзно подойти к действиям по уменьшению расходов.
Додон подчеркнул, что высшее руководство страны проследит за этим поручением и при необходимости вмешается.
Кроме того, лидер страны отметил, что данные мероприятия по борьбе с инфекцией могут оказаться изнурительными и затратными для страны, в этом случае, власти государства обязаны быть предельно экономными и ответственными.
Также, глава государства сообщил о том, что основные финансовые средства и силы будут направлены на содействие системе здравоохранения.
Отметим, что 27 марта от инфекции коронавируса, в Молдове скончалась женщина 79 лет, которая многие годы работала в скорой помощи.