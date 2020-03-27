Белорусское правительство не осталось в стороне от мирового экономического цунами

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 26 марта провёл заседание правительства по обсуждению действенной методики, для удержания на плаву экономики государства, в условиях мировых экономических обрушений. Об этом сообщили в пресс-службе совета министров Белоруссии.

Глава правительства, выступая на совещании, отметил, что в связи со стремительностью распространения коронавируса в мире, также стремительно меняется мировая экономика и уже получила термин «цунами экономического разрушения». Не смотря на полный контроль экономической ситуации в стране, Беларусь кризис тоже коснулся, сообщил председатель совета министров.

Румас указал на то, что в республике есть сферы экономики, которые очень чувствительны к мировым перипетиям. Общемировая беда, привела к обрыву традиционных логистических звеньев, к бездействию подписанных соглашений, сложившаяся обстановка усугубляется тем, что кризис нарастает и сроки потепления пока не известны, сказал премьер. В таких условиях, государству необходимо срочно разработать план действий, чтобы стать опорой и не дать погрязнуть в болоте, уязвимым экономическим субстанциям страны, подчеркнул глава правительства.

Продолжая тему, Румас объявил, что по директиве правительства министерство экономики, совместно с другими заинтересованными ведомствами, разработало и представило на согласование объёмный комплекс мер для непоколебимости отечественной экономики. Ряд некоторых деталей антикризисного пакета требует одобрения главы государства, сообщил член правительства.