В Казахстане госкомиссия усилит ограничения чрезвычайного положения

Члены комиссии, представляющие сферы здравоохранения, юстиции, силовых структур, акиматов, пищевой и сельскохозяйственной промышленности, доложили о соблюдении норм действующего положения. В представленной информации, красной нитью проходили сведения, об имеющих место нарушениях гражданами, условий временного режима.
На заседании, представители госкомиссии приняли решение усилить меры карантина в столице, в Алматы и Шымкенте. Комиссия постановила с 28 марта крайне ограничить выход граждан из своих домов, за исключением продмагов и аптек. Полностью закрыть парки, скверы, игровые зоны и пешеходные улицы, планомерно ограничить движение общественного транспорта. Запретить перемещение лиц детского возраста без сопровождения взрослых.
В городе Шымкент заморозят работу воздушной гавани, железнодорожного вокзала, автотерминалов и других видов пассажирских перевозок. Пункты общественного питания будут закрываться в 18.00, после этого времени их сотрудники обеспечат доставку на дом, сервис будет работать до 22.00.