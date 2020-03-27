В Казахстане госкомиссия усилит ограничения чрезвычайного положения

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 26 марта провёл рабочее совещание государственного штаба, по исполнению предписаний чрезвычайного положения. Совет был проведён с помощью видео-селекторной связи. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Члены комиссии, представляющие сферы здравоохранения, юстиции, силовых структур, акиматов, пищевой и сельскохозяйственной промышленности, доложили о соблюдении норм действующего положения. В представленной информации, красной нитью проходили сведения, об имеющих место нарушениях гражданами, условий временного режима.

На заседании, представители госкомиссии приняли решение усилить меры карантина в столице, в Алматы и Шымкенте. Комиссия постановила с 28 марта крайне ограничить выход граждан из своих домов, за исключением продмагов и аптек. Полностью закрыть парки, скверы, игровые зоны и пешеходные улицы, планомерно ограничить движение общественного транспорта. Запретить перемещение лиц детского возраста без сопровождения взрослых.

В городе Шымкент заморозят работу воздушной гавани, железнодорожного вокзала, автотерминалов и других видов пассажирских перевозок. Пункты общественного питания будут закрываться в 18.00, после этого времени их сотрудники обеспечат доставку на дом, сервис будет работать до 22.00.