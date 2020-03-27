C коронавирусом в Украине будут бороться через мобильное приложение

Министерство цифровой трансформации Украины, на следующей неделе, добавит новую функцию в мобильное приложение госуслуг «Дія», в целях расширения борьбы с коронавирусом. Платформа будет оповещать пользователя о контакте с инфицированным человеком. Данная информация была предоставлена 26 марта в пресс-службе минцифры Украины

В рамках осуществления программы борьбы с COVID — 19, в цифровом формате будет запущено сразу несколько инструментов, отметил заместитель главы ведомства Михаил Фёдоров.

Мобильное приложение будет в случайном режиме фиксировать геолокацию пользователя на добровольной основе (для больных процедура будет обязательной) и делать фотофиксацию хозяина телефона посредством технологии FaceID. Благодаря данному процессу людей будут оповещать через смартфон о нахождении в зоне риска и возможном контакте с инфицированным гражданином. Одним из основных преимуществ программы для больных является возможность заказа еды и лекарственных препаратов в онлайн-режиме. Все эти функции будут доступны в рамках электронной платформы «Дія».

Кроме того, ведомство планирует запустить онлайн — конкурс #HackCorona in Ukraine, который направлен на поддержку страны в сегодняшней ситуации и финансирование лучших проектов в этом направлении. По словам Фёдорова, сегодня коллективный разум нужен Украине как никогда раньше.