СНГ создало группу по мониторингу ситуации с коронавирусом

Под председательством Сергея Лебедева в ИК СНГ 26 марта создана специальная группа по мониторингу ситуации, связанной с угрозой распространения коронавируса. В состав объединения вошли ответственные лица организации из Минска и Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Содружества. Под председательством Сергея Лебедева в ИК СНГ 26 марта создана специальная группа по мониторингу ситуации, связанной с угрозой распространения коронавируса. В состав объединения вошли ответственные лица организации из Минска и Москвы. Об этом сообщили вСодружества.

Отметим, что директором группы назначен заместитель главы ИК СНГ Виктор Гуминский.

Чтобы информация по борьбе с распространением инфекции была доступна всем гражданам данных стран, был создан для этого, раздел на веб-сайте ИК СНГ – Борьба с коронавирусом в СНГ.

На «сайте» будут публиковаться официальные заявления, касающиеся ситуации, связанной с вирусом, кроме того новостная информация о принимаемых практических мерах в Содружестве по борьбе с инфекцией.

Добавим, что Россия, для граждан запустила интернет-сайт «стоп коронавирус», где можно узнать всю информацию о болезни. Подобный, портал о Covid-19 действует и в Узбекистане. Также, граждане Казахстана могут узнать ситуацию с вирусом по горячей линии. Помимо этого, на Украине тоже запущен специальный сайт «что нужно знать об инфекции». Для граждан Азербайджана, которые хотят узнать, какие меры по борьбе с заразой, проводит государство, тоже могут ознакомиться на специальном сайте.