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Президент Киргизии провёл встречу с представителем валютного фонда

Президент Киргизии провёл встречу с представителем валютного фондаГлава Киргизии Сооронбай Жээнбеков 26 марта встретился с представителем Международного валютного фонда (МВФ) Тиграном Погосяном. В ходе разговора, официальные лица обменялись мнениями о последствиях влияния инфекции COViD-19 на экономическое состояние страны и обсудили возможности привлечения финансовой поддержки для их предотвращения. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Жээнбеков отметил, что государство высоко ценит сотрудничество с МВФ, который постоянно оказывает помощь в продвижении структурных реформ и в развитии экономики Киргизии.

Кроме того, лидер страны заявил, что нынешняя обстановка, связанная с распространением эпидемии коронавируса, а также нестабильностью на мировых рынках финансов, оказывает негативное воздействие на макроэкономическую стабильность в государстве и требует срочные меры для уменьшения последствий.

В связи с этим, президент предложил фонду выделить финансовые средства Кыргызстану для предотвращения негативного экономического исхода, на что Погосян ответил, что на данный момент рассматриваются все варианты срочного содействия странам, понёсшим экономическую потерю от инфекции.





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