Туркменистан провёл озеленительную акцию в Афганистане

В Афганистане, в городе Акина провинции Фарьяб, прошла акция по высадке саженцев деревьев. Мероприятие приурочено к 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и празднованию международного дня Новруз. Об этом 27 марта, со ссылкой на МИД Туркменистана, сообщил сайт

В весенней акции приняли участие сотрудники представительства Туркменистана в Мазари-Шарифе, глава городского совета города Акина, делегация министерства иностранных дел Афганистана, служащие таможенного ведомства, нефтегазового и транспортного сектора страны и представители различных СМИ. Активное участие приняли старейшины и члены туркменской диаспоры Акины.

Участники мероприятия высадили саженцы на участке возле строящейся, при поддержке Туркменистана, мечети, в которой одновременно смогут совершать молитву 500 человек, а также у памятного барельефа великому туркменскому поэту Махтумкули Фраги.

Напомним, что в феврале 2020 года президент Туркменистана подписал программу целенаправленной гуманитарной помощи соседнему Афганистану сроком на три года, 2020-2022 года. В соответствии с документом, будут реализованы 12 проектов, в области строительства ряда социальных объектов, в гуманитарной сфере будет оказана поддержка системе здравоохранения, а также продолжится сотрудничество в сфере образования.