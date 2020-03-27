Рахмон принял участие в открытии современной теплицы в Таджикистане

На территории Согдийской области 26 марта была открыта современная теплица по выращиванию огурцов, помидоров, болгарского перца. В мероприятии принял участие лидер страны Эмомали Рахмон. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана

Промышленный объект принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «ММК Агро». Проект был реализован таджикским бизнесменом Мирзобахтиёром Мирзобаходуровым, по инициативе главы государства. В рамках торжественной церемонии открытия предприниматель вкратце рассказал лидеру страны о работе комплекса и показал Рахмону теплицу изнутри.

Бизнесмен подчеркнул, что благодаря современному южнокорейскому оборудованию, объект будет в состоянии производить больше 180 тонн огурцов каждый год. Было отмечено, что теплица поделена на два участка — гидропонический и органический. В первом из них будет использоваться автоматический уход за семенами, а во втором данный процесс будет реализован обычным методом.

Президент высоко оценил работу комплекса. Он назвал организацию и налаживание выращивания растений передовыми методами важным условием улучшения качества соответствующей продукции и завоевания национальных рынков в данном направлении.