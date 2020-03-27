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Шавкат Мирзиёев выразил благодарность отважным медикам страны

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность отважным медикам страныУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев 26 марта провёл экстренное совещание, на котором обсудили вопросы усиления противодействия распространению коронавируса. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

– Граждане Узбекистана, должны сплотится в единое целое, следовать всем указаниям врачей, при первых признаках заболевания обращаться к медикам, вот тогда, мы обязательно победим эту болезнь, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Помимо этого, на совещание отметили, что карантин в домашних условиях проходят 80 тысяч, в стационарах находятся 12 тысяч человек.

Глава государства, также отметил, что медпероснал не может покидать своё рабочее место, пока не излечится последний пациент.

Образцом отваги для всех нас, является преданность врачей своей профессии, они трудятся во имя здоровья узбекского народа, подчеркнул Мирзиёев.

Поэтому, узбекский лидер подписал постановление о дополнительной социальной и материальной поддержке всем медикам страны, которые участвуют в борьбе с распространением вируса.

Врачам и эпидемиологам, каждый месяц будут выплачивать надбавки в размере около 2700 долларов, медсестрам и лаборантам – около 1600 долларов, санитарным работникам – более 1000 долларов, другим сотрудникам – более 500 долларов.

– От своего имени и узбекского народа выражаю благодарность медикам которые борются с вирусом, невзирая на угрозу своей жизни, – сказал Мирзиёев.

Добавим, что против вирусной угрозы мобилизовано около 100 тысяч медицинских работников. 

Отметим, что под карантин приспособлено 11 медучреждений, 97 санаториев, лагерей и общежитий. Скажем, что на 27 марта число заражённых в Узбекистане возросло до 83 человек. 





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