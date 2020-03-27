Ким Кардашьян снова разозлила турок |«ламаджо» это «армянская пицца».

Модель и блогер Ким Кардашьян в своей истории в Instagram, где у нее 163 млн подписчиков, выложила видео с блюдом «ламаджо» (лепешка с мясным фаршем) и подписала его как «армянская пицца».
Армянская пицца (Ламаджо) - представляет собой лепешки с начинкой из мясного фарша, лука, зелени и томатной пасты или свежих томатов. Подают эти лепешки горячими, вот прямо из печки!
Армянская дива Instagram Ким Кардашьян не на шутку разозлила своих турецких подписчиков.
Блюдо пользуется большой популярностью и среди турок, которые сочли ее пост оскорбительным, и начали писать в комментариях угрозы и оскорбления.
В целом, это не первый раз, когда турки негативно высказываются в адрес Кардашьян. Так, известный турецкий дизайнер азербайджанского происхождения заявил, что не будет шить для нее наряды, т.к. она признает Геноцид армян, забыв отметить, что его об этом никто и не просил.
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