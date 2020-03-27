Ким Кардашьян снова разозлила турок |«ламаджо» это «армянская пицца».

Модель и блогер Ким Кардашьян в своей истории в Instagram, где у нее 163 млн подписчиков, выложила видео с блюдом «ламаджо» (лепешка с мясным фаршем) и подписала его как «армянская пицца».

Армянская пицца (Ламаджо) - представляет собой лепешки с начинкой из мясного фарша, лука, зелени и томатной пасты или свежих томатов. Подают эти лепешки горячими, вот прямо из печки!





Блюдо пользуется большой популярностью и среди турок, которые сочли ее пост оскорбительным, и начали писать в комментариях угрозы и оскорбления.



В целом, это не первый раз, когда турки негативно высказываются в адрес Кардашьян. Так, известный турецкий дизайнер азербайджанского происхождения заявил, что не будет шить для нее наряды, т.к. она признает Армянская дива Instagram Ким Кардашьян не на шутку разозлила своих турецких подписчиков.Блюдо пользуется большой популярностью и среди турок, которые сочли ее пост оскорбительным, и начали писать в комментариях угрозы и оскорбления.В целом, это не первый раз, когда турки негативно высказываются в адрес Кардашьян. Так, известный турецкий дизайнер азербайджанского происхождения заявил, что не будет шить для нее наряды, т.к. она признает Геноцид армян, забыв отметить, что его об этом никто и не просил.



