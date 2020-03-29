Молдавия получила гуманитарную помощь от России

Лидер Республики Молдова Игорь Додон 27 марта сообщил о том, что Российская Федерация отправила гуманитарный груз в Кишинёв, который включает в себя десять тысяч экспресс-тестов, для быстрого выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в

Гуманитарная помощь прибыла чартерным рейсом авиакомпании Air Moldova. Лайнер доставил граждан Молдавии и должен забрать граждан России, которые хотят вернуться на родину.

Посол России Олег Васнецов, вместе с членами правительства Молдовы встретил самолёт.

Васнецов отметил, что более 180 стран мира столкнулись с негативными последствиями коронавирусной эпидемии. В связи с этим, Россия приняла решение оказать содействие дружественному народу Молдовы и отправила тесты.

В свою очередь, глава государства Молдавии выразил огромную благодарность российской стороне за гуманитарный груз, а также выразил признательность за решение о выдаче займа в размере 200 миллионов евро на реконструкцию молдавских дорог.

Президент подчеркнул, что только совместными усилиями страны смогут преодолеть этот глобальный кризис.