В МИД оценили развитие ситуации в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 марта провела очередной брифинг, на котором отметила, что в Идлибе в целом соблюдается режим прекращения огня, введённый 6 марта. Об этом сообщили вминистерства иностранных дел.

Пресс-секретарь рассказала, что каждая сторона нарушает перемирие, но количество провокаций уменьшилось до 2-3 в сутки. Также, она добавила, что продолжается работа с турецкой стороной, по созданию «коридора безопасности» на трассе М-4, для возобновления транспортного сообщения.

Кроме того, в МИДе отметили успешное 2-е совместное российско-турецкое патрулирование участка данной трассы, которое прошло 23 марта.

Мария Захарова заявила, что радикальные группировки препятствуют осуществлению совместных патрулирований Идлибской зоны, устраивая различные провокации, создавая завалы на трассе М-4, тем самым портят автомобильное полотно.

Также, дипломат считаем важным, чтобы некоторые представители ООН не молчали о губительных последствиях односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Представитель МИД обратилась к тем странам, которые готовы по любому поводу задействовать инструмент односторонних принудительных мер для достижения своих целей.

– Время отставить в сторону узкокорыстные интересы и действовать сообща против глобальной угрозы, – сказала Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве, подчеркнули, что распространение коронавируса в Сирии может иметь самые серьёзные последствия, учитывая, что есть зоны, которые неподконтрольны Дамаску, поэтому, необходимо помочь Сирии обеспечить надлежащую защиту и доступ к медуслугам.