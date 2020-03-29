В Украине обеспечат защиту прав детей в условиях чрезвычайной ситуации

Власти Украины не намерены останавливать работу по обеспечению безопасности детей в условиях чрезвычайной ситуации. Уполномоченный лидера страны по правам ребенка Николай Кулеба 27 марта обсудил данный вопрос с главой минсоцполитики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Было отмечено, что, несмотря на введение режима ЧС на территории страны, необходимо продолжить работу по своевременному реагированию на проблемы и потребности детей. Кулеба подчеркнул, что это является вопросом жизни или здоровья для маленьких граждан страны.

В ходе переговоров с министром социальной политики Мариной Лазебной госслужащий призвал её консолидировать усилия по обеспечению безопасности украинских детей, особенно в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки.

Лазебная, в свою очередь, отметила, что в период чрезвычайной ситуации действительно могут наблюдаться нарушения прав ребенка со стороны родителей или опекунов. В этих целях, соответствующее ведомство обеспечит работников соцслужбы необходимыми средствами индивидуальной защиты для того, чтобы они могли беспроблемно осуществлять поддержку безопасности детей. При закупке дополнительных защитных принадлежностей будут привлекаться международные благотворительные организации, добавила чиновник.